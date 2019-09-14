0553 313 94 23

THY'nin "İyiliğe Uçanları"ndan anlamlı ziyaret

THY kabin memurlarının kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu", Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu'nda çocuklara kırtasiye seti dağıttı- Kurucu Sinem Güldal:- "Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'ndaki çocuklarımızın bizleri görünce alıştığımız çığlık çığlığa bir tablo olmaması da bugün beni çok duygulandırdı"

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
THY'nin "İyiliğe Uçanları"ndan anlamlı ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan kabin memurlarının kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" üyeleri Adana ve Mersin'de öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, platformun kurucularından Sinem Güldal, Feride Emre ve Seray Gürdal, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu'nı 12 Eylül'de ziyaret etti.

"İyiliğe Uçanlar Platformu" üyeleri, ziyarette çocuklara kırtasiye seti dağıtarak onlarla ilgilendi.

Kabin amiri Güldal, ziyaret sonrasında, İyiliğe Uçanlar Platformu'nun 8 yıl önce hayata geçtiğini, şu an yaklaşık 3 bin gönüllü ile beraber yola devam ettiklerini, ilk başladıklarında ihtiyaç sahiplerini kendilerinin araştırıp bulduklarını, platform duyulmaya başlayınca gönüllü ve öğretmenlerin ulaşmaya başladığını anlattı.

Yeni üniformalarla çocukların sınıflarını ziyaret ettiklerini aktaran Güldal, "Okul başlangıcı olduğu için sırt çantalarının içerisinde bulunan kırtasiye seti ve küçük hediyelerimizle beraber çocuklarımıza sunumumuzu gerçekleştirdik. Bugün çocuklarımıza yeni üniformalarımızı ve havacılığı anlattık. Ayrıca Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'ndaki çocuklarımızın bizleri görünce alıştığımız çığlık çığlığa bir tablo olmaması da bugün beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

THY kabin memuru Feride Emre, anne ve babalarının işitme engelli olması nedeniyle işaret dilini bildiğini, işitme engelli çocuklarla iletişimde olabilmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'nda bulunan çocukların, işaret dilini bilmesine çok şaşırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar bana; ne iş yaptığımı, uçakta neler yaptığımı, korkup korkmadığımı ve işaret dilini nasıl öğrendiğimi sordular. Onlara hediye vermemiz ve kendileriyle fotoğraf çektirdiğimiz için çok mutlu oldular. Engeli olan bütün çocukların her zaman bir ayrıcalığa ihtiyaçlarının olduğunu biliyor ve onları güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz."

- "Daha çok kalbe dokunduk"

THY kabin memurlarından Seray Gürdal, gelen yardımların doğru yerlere, bizzat kendi elinden çıktığını insanlara gösteriyor olmanın kendilerinin hassas noktası olduğunu söyledi.

Sinem Güldal ile tanışana dek yardımları tek başına yaptığını ifade eden Gürdal, "Yaptığımız bu etkinlikler, farkındalık, hassasiyet, merhamet ve vicdandan ibaret. Yapılan yardımlar, başka insanları gerçekten içten gelerek görme isteğiyle oluyor. Biz bu yola, birbirimizden güç alarak çıkmamızın ardından daha çok büyüdük, daha çok çocuk sevindirdik ve daha çok kalbe dokunduk." değerlendirmesini yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan İyiliğe Uçanlar Platformu'nun ziyaretiyle ilgili hazırlanan videoyu paylaşarak, "Dünyada çocuk kalbi kadar renkli bir coğrafya var mı sizce? Peki onların hayallerindeki kadar güzel bir gökyüzü? Bizce yok. Türk Hava Yolları ailemizin iyiliğe uçan kabin ekipleri minik dostlarımızın dünyasına renk katıyor ve onlarla birlikte mutluluğa uçuyor." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
  1. İyiliğe Uçanlar Platformu
  2. THY
  3. Yahya Üstün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: Sakalından utan...
    1. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel..
    2. AB Antik Tarihe Genç Bakış Ekibi,..
    3. Milli güreşçilere Büyükelçi Uyanık'tan..
    4. Sivas Belediyespor, Kahramanmaraş’ı..
    5. ’Evimin Ustasıyım’ projesine..
    6. Kaleci Muammer Yıldırım’a sürpriz..
    7. Sivas Gençlikspor’dan yeni sezon..
    8. Bakan Kasapoğlu, Abdülkadir Ömür’ü..
    9. Muratpaşa’da ders zili çalıyor
    10. Deprem anı güvenlik kameralarında
    11. Teslimat bekleyen kargoları başkaları..
    12. Drone tehdidini ASELSAN tarafından..
    13. Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti görüyor
    14. Bal hasadından hemen sonra arılara kış..
    15. Bayburt’ta kızıl şahin doğaya salındı
    16. Ömür boyu hapis cezası alan firari..
    17. ’USNS Yuma’ adlı Abd savaş gemisi,..
    18. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:..
    19. Obezite tedavisinde, ‘mide botoksu’
    20. Kop Tünelinin bir kısmı 2020’nin..
    21. MELMEKTesislerinde başarılı..
    22. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    23. Basit bir enfeksiyon, hayatı tehdit..
    24. Başkan Gökhan Gürel: "Sporcularımızın..
    25. 60 yıllık duayen gazeteci 100 yaşında
    26. Çikolatalı tartolet tarifi
    27. Menderes standında piyano resitali
    28. Suudi Arabistan’dan umrecilere ek..
    29. Yörük Müzesi turistlerin gözdesi
    30. Adana merkezli 4 ildeki tefecilik..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”