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THY’nin CIP Salonu hizmete girdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’da yaptığı açıklamada THY’nin iç hat CIP Salonu’nun İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdiğini bildirdi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:08
THY’nin CIP Salonu hizmete girdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin iç hat CIP Salonu’nun İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdiğini bildirdi. Ekşi, Twitter’da yaptığı açıklama, “İstanbul Havalimanı’nda İç Hat CIP’ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye, güzel CIP” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:08
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
  3. THY
  4. CIP Salonu
  5. Twitter

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