THY’nin CIP Salonu hizmete girdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin iç hat CIP Salonu’nun İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdiğini bildirdi. Ekşi, Twitter’da yaptığı açıklama, “İstanbul Havalimanı’nda İç Hat CIP’ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye, güzel CIP” ifadelerini kullandı.