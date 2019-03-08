THY’den yolculara yeni dijital deneyim fırsatı

Türk Hava Yollarının (THY) “PressReader” ile gerçekleştirdiği ortak çalışma kapsamında yolcular, 7 binden fazla medya içeriğine dijital erişim hakkına sahip olacak. İşbirliği, THY yolcularına, dünyanın dört bir yanından binlerce gazete ve dergi içeriğine dijital erişim hakkı tanıyor. Proje ile yolcular, uçuşlarına 24 saat kala “https://pressreader.turkishairlines.com/” adresinde yer alan uygulamaya giriş yaptıktan sonra “PressReader’ın tüm kataloğuna 48 saat süresince ücretsiz ve sınırsız erişim hakkı kazanıyor. Uygulama, 120’den fazla ülkeden 60’dan fazla dilde 7 binden fazla konu başlığı içeriyor.

En güncel haber ve bilgiler

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolculara benzersiz bir seyahat deneyimi sunma hedefiyle; ürün ve hizmetlerimizi nasıl geliştirebileceğine dair yeni yollar aramaya durmaksızın devam ettiklerini kaydederek, “Geniş uçuş ağımızla farklı kültür ve kıtaları bir araya getirirken; PressReader işbirliğiyle yolcularımızı tüm dünyadan en güncel haber ve bilgi içerikleriyle buluşturmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

64 bin ton ikram

Bu arada THY, geçen yıl 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıdı. THY, bu dönemde 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı misafirlerine sunmak üzere uçaklarına taşıdı.