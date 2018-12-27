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THY'den yeni havalimanında yeni seferler

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:28
THY'den yeni havalimanında yeni seferler

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacağını duyurdu.

Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına (izinleri temin ederek) Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz." bilgisini verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:28
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Diyarbakır
  5. THY
  6. Türk Hava Yolları
  7. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

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