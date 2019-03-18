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THY’den Toprak Turizm’e bir ödül daha

Türk Hava Yolları (THY), Hac&Umre ve Kudüs sektöründe 30 yıllık tecrübesiyle turizm camiasının kurumsallaşmış acentesi Toprak Turizm’e Hac ve Umre seyahatinde en fazla yolcu taşıyan özel turizm acentesi kategorisinde başarı ödülünü verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:23
THY’den Toprak Turizm’e bir ödül daha

Türk Hava Yolları (THY), Hac&Umre ve Kudüs sektöründe 30 yıllık tecrübesiyle turizm camiasının kurumsallaşmış acentesi Toprak Turizm’e Hac ve Umre seyahatinde en fazla yolcu taşıyan özel turizm acentesi kategorisinde başarı ödülünü verdi.



Toprak Turizm’e başarı ödülü Türk Hava Yolları Cidde Müdürü Erol Şenol tarafından takdim edildi. Düzenlenen toplantıya THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, Ortadoğu&Kıbrıs ve diğer THY yetkilileri katıldı.



Toprak Turizm Genel Müdür Yardımcısı Adem Toprak, "THY’den bu ödülü aldığımız için onur duyduğumuzu söylemek istiyorum. THY ile Hac&Umre’nin yanında başta Kudüs ve Balkanlar olmak üzere İtalya, İspanya(Endülüs), Fas, Dubai, Özbekistan, İran, Azerbaycan destinasyonlarında çalışmaktayız.2018 Sezonunda Yurtdışı Turlarımıza 2000 kişi civarı katılım olmuştur ve bu turlarımızın yüzde 80’i THY ile gerçekleştirdik. THY’nin çok önemli bir partnerimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. MÜSİAD Üyesi bir firma olarak bu minvalde Milli ve bir Dünya markamız olan THY’nin kaliteli hizmet anlayışına teşekkür ederek işbirliğimizi artırmak için çok daha fazla çalışacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:23
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