THY'den rekor üstüne rekor: Doluluk oranı...

Türk Hava Yolları'nın (THY) doluluk oranı ekimde 2 puan artarak yüzde 83,4'e ulaştı. Şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 6,5 milyona yükseldi.

THY'nin açıklamasına göre, yolcu sayısı, ekim ayı verileri, yolcu sayısındaki artışın yıl sonuna doğru da devam ettiğini gösterdi.

Ekimde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak 83,4'e ulaştı.

Dış hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83,2 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 85,1 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 7'lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8'lik bir artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, 2017'nin yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 42 ile iç hatlar, yüzde 35 ile Afrika, yüzde 30 ile Kuzey Amerika ve yüzde 24 ile Avrupa katkı sağladı.

Ekimde yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 7 puan, Kuzey Amerika'da 4 puan, Avrupa ve Uzak Doğu'da ise 3 puan artış gerçekleşti.

Yolcu sayısı 10 ayda 64 milyonu aştı

Yolcu sayısında, yılın on ayında 2017'nin aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 64 milyonu aştı. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-ekim döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82,2 olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 86 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüze 13'lük önemli bir artış yaşandı.

Yılın on ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1 milyon tonu aştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Yolları'nın tarihinin en iyi performansını sergilemeye devam ediyoruz. Ekim ayında 6,5 milyon yolcumuzu yüzde 83,4 doluluk oranı ile taşıdık. Kargo taşıma hacmimizi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artırdık." ifadelerini kulland