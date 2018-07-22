0553 313 94 23

THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:19
THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından, "Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz." uyarısı yaptı.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:19
  1. THY

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?
    1. Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından..
    2. 3 iş adamının gasp ettikleri para..
    3. Didier Drogba önerdi! Galatasaray..
    4. THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!
    5. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar birlikte..
    6. İsmi Beşikaş ile anılan Andy Najar,..
    7. Yılanlar istila etti! Evlere..
    8. 'Erdoğan Makedonya’da aday olsa kazanır'
    9. İstanbullular bu haberi okumadan evden..
    10. Kuyuya düşen köpeği mahalleli kurtardı
    11. Minik Leyla cinayeti hakkında kan..
    12. Duvar inşaatında tarihi küpler ve..
    13. Şırnak'ta çocukların yüzü gülüyor:..
    14. Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    15. Görenlerin ağzı açık kaldı!
    16. Bu gurur Türkiye’nin
    17. Çocukluk hayaliydi, 60 yaşında..
    18. Başkan Erdoğan'dan Hatay kutlaması!
    19. Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
    20. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!