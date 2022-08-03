THY’den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlar hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Ekşi, “Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkânı tanıyoruz. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak. ​​​​​​​Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Fransa ve Ruanda’ya girişte Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı

Bu arada Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda’ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, “Fransa ve Ruanda’da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler” ifadelerine yer verildi.