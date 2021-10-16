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Ekonomi THY’den iç hat uçuşlarında aile indirimi
Ekonomi

THY’den iç hat uçuşlarında aile indirimi

Türk Hava Yolları (THY), tüm iç hat uçuşlarında yüzde 20 aile indirimi uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:32:00 -
THY’den iç hat uçuşlarında aile indirimi

İndirimden faydalanmak için aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşımaları gerekiyor. Kampanya, 14 Ekim 2021-24 Mart 2022 tarihlerini kapsayacak. Seyahat tarihi 14 Ekim 2021- 26 Mart 2022 arasındaki biletler için geçerli olacak.

Soyadı girilmeli

Açıklamada kampanyaya ilişkin şu bilgiler yer aldı: “Kampanya tüm yurt içi, tek yön ya da gidiş dönüş Economy Class uçuşlarda (U, W, P ve V sınıfları hariç) geçerlidir. Kampanya çerçevesinde aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşıması durumunda yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Kampanya THY mobil uygulaması, web sitesi, satış ofisleri ve yetkili acentelerden satılan biletlere uygulanmaktadır. Kampanyadan faydalanılabilmesi için tüm aile bireylerinin soyadı hanesi, aynı şekilde doldurulmalıdır. Çift soyadına sahip kişiler rezervasyon sırasında soyadı kısmına beraber seyahat edeceği ailesine ait soyadı girmelidir. Diğer soyadları isim hanesine, isimlerinden sonra girilmelidir. Kampanya kapsamında rezervasyon numarası altında bebek yolcu bulunabilir ancak bebek yolcu ücretine indirim uygulanmayacaktır. Kampanya aynı rezervasyon numarası altında en az 3 yolcu bulunması durumunda uygulanacaktır. Yolcular arasında bebek olması durumunda en az 4 yolcu olması gerekmektedir.

Aktarmalıda geçerli değil

Aynı rezervasyon numarası altında en fazla 9 yolcu bulunabilir. İndirim, uçuştan 2 gün öncesine kadar yapılan rezervasyon ve biletlemelerde uygulanacaktır. Kampanya kapsamındaki uçuşlarda kampanya başlama tarihinden önce konfirme rezervasyon yapılan uçuşlardaki biletlemelerde de indirim uygulanacaktır. Kampanya Kıbrıs ve Hopa’ya yapılacak uçuşları kapsamamaktadır. İndirim, aktarmalı seferlerde geçerli değildir. İlgili kampanya ve kuralları sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.”

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