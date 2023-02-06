THY'den hamle! Deprem sonrası önemli flaş karar: Yardım için bölgeye ek seferler hazırlandı!
THY'den deprem sonrası önemli karar: yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için bölgeye ek seferler hazırlandı. Türkiye gece saatlerinde meydana gelen deprem ile sarsılırken, uluslararası medya da bu faciayı anbean bütün dünyaya duyurmak için harekete geçti. ABD ve İngiliz basını başta olmak üzere Türkiye'deki deprem ile son dakika gelişmeleri ve detaylar yer aldı. Insider da 'deprem Lübnan'dan bile hissedildi' yorumuna yer verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek dördüncü seviye alarm verildiğini söyledi. Deprem sonrası bir büyük hamle THY'den de geldi... İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin yardım için bölgeye ulaşması ve bölgedeki vatandaşların sevdiklerine hızlıca ulaşması ulaşımı için ek sefer düzenlediğini açıkladı.
Yardım, arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgesi için THY'den hamle geldi.
Depremin ardından THY, deprem bölgesine yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için ek seferler hazırlandığını duyurdu.
Depremin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabında önemli açıklamalarda bulundu.
Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
THY olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem son durum...
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da deprem çalışmalarını koordine etmek için AFAD Başkanlığına geçti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Şanlıurfa'da ve diğer illerde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.