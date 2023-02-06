THY'den hamle! Deprem sonrası önemli flaş karar: Yardım için bölgeye ek seferler hazırlandı!

THY'den deprem sonrası önemli karar: yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için bölgeye ek seferler hazırlandı. Türkiye gece saatlerinde meydana gelen deprem ile sarsılırken, uluslararası medya da bu faciayı anbean bütün dünyaya duyurmak için harekete geçti. ABD ve İngiliz basını başta olmak üzere Türkiye'deki deprem ile son dakika gelişmeleri ve detaylar yer aldı. Insider da 'deprem Lübnan'dan bile hissedildi' yorumuna yer verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek dördüncü seviye alarm verildiğini söyledi. Deprem sonrası bir büyük hamle THY'den de geldi... İşte detaylar...