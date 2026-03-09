  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı! Fransa devlet televizyonunda siyonist tiyatrosu! Vahşet senaryosunda "Dünya daha güvenli olacak" iddiası! Rubio'dan İran'a imha mesajı ABD’den Adana için tahliye kararı: Vatandaşlarına “Güneydoğu’dan ayrılın” uyarısı Akdeniz semalarında Türk pençesi! Yavru Vatan'da jet sesleri yükseliyor Yerli füze envanteri büyüyor: 2026’da gökyüzü ve denizde yeni güç Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliğin ilk nasıl ve nerede başladığını anlattı! LGBT böyle ortaya çıkmış: İlk Şeytan kendini… İsrail helikopterini düşürüp onlarca teröristi öldürmüşlerdi: İran'ın yeni liderine bağlılık yemini ettiler! NATO duyurdu: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi Ekrem’i ortakları yalnız bırakmadı! Batılı dostları duruşma salonunda
Ekonomi THY'den gökyüzünde gövde gösterisi! 2026'nın ilk iki ayında 14 milyon yolcu barajı aşıldı
Ekonomi

THY'den gökyüzünde gövde gösterisi! 2026'nın ilk iki ayında 14 milyon yolcu barajı aşıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
THY'den gökyüzünde gövde gösterisi! 2026'nın ilk iki ayında 14 milyon yolcu barajı aşıldı

Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılına bulutların üzerinde hızlı bir başlangıç yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen Ocak-Şubat dönemi trafik sonuçlarına göre şirket, yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre %11 oranında artırarak tam 14,1 milyon kişiye hizmet verdi.

TÜRK Hava Yolları (THY), 2026 yılının ilk iki ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 14,1 milyona çıkardı. Şirket, verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

THY, 2026 yılı Şubat ayı ile Ocak-Şubat dönemini kapsayan trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre, havayolu şirketi 2026 yılı Şubat ayında yurt dışında 4,4 milyon, yurt içinde 2,1 milyon olmak üzere toplam 6,5 milyon yolcu taşıdı. Şubat ayında yolcu doluluk oranı yüzde 82,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat dönemini kapsayan iki aylık verilere göre ise THY, yurt içinde 4,6 milyon, yurt dışında 9,5 milyon olmak üzere toplam 14,1 milyon yolcuya hizmet verdi. (DHA)

İran’a uçak seferleri kaldırıldı mı? THY'den açıklama var
İran’a uçak seferleri kaldırıldı mı? THY'den açıklama var

Gündem

İran’a uçak seferleri kaldırıldı mı? THY'den açıklama var

THY filosu 531’e ulaştı: Ekşi, ‘Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor’
THY filosu 531’e ulaştı: Ekşi, ‘Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor’

Seyahat

THY filosu 531’e ulaştı: Ekşi, ‘Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor’

Hiçbir ücret alınmayacak: THY’den mağduriyetlere yer yok
Hiçbir ücret alınmayacak: THY’den mağduriyetlere yer yok

Seyahat

Hiçbir ücret alınmayacak: THY’den mağduriyetlere yer yok

THY’den güçlü performans: Toplam gelirler 24,1 milyar dolar
THY’den güçlü performans: Toplam gelirler 24,1 milyar dolar

Seyahat

THY’den güçlü performans: Toplam gelirler 24,1 milyar dolar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23