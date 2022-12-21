THY’den eğitim ihracatını 3 milyar dolara taşıyacak adım

Türk Hava Yolları (THY) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) arasında bir protokol daha imzalandı. Protokole göre uluslararası öğrencilere Kasım 2023’e kadar düzenlenen biletlerde ve 31 Aralık 2023’e kadar gerçekleşecek uçuşlarda yüzde 30’a varan indirim sağlanacak.

Rekorlarla dolu bir yıl

HİB ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022’nin kendileri için hem rekorlarla hem de ülkeye olumlu katkı sunacak iş birlikleriyle dolu bir yıl olduğunu söyledi. Bolat, milyonlarca yolcuyu kapsayan önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Bolat, dün imzaladıkları protokolün ise HİB üyesi olan eğitim kurumlarının öğrencilerini ve aile üyelerini kapsadığını belirtti.

Protokolle öğrencilerin sevdikleriyle buluşmalarını kolaylaştırdıkları gibi ekonomiye olumlu katkı sunduklarını vurguladı.

Bolat, Türkiye’nin bu yıl hizmet ihracatı gelirinin 90 milyar doları bulduğunu kaydetti. “Mal ihracatı 250 milyar dolara, hizmet ihracatı da 90 milyar dolara varmış. Demek ki Türkiye bu yıl 340 milyar dolar ihracat yapmış” dedi. Bolat, hizmet ihracatında 2023 hedefinin 130 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Türkiye’de dünyanın dört bir yanından binlere gencin öğrenim gördüğüne dikkat çeken Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de THY olarak uluslararası öğrencilerin sömestr tatilinde evlerine gitmek yerine anne ve babalarını buraya davet edeceklerini düşünerek yeni bir kampanya düzenledik. Şu anda turizm sektörümüz de düşük sezonda olduğu bir döneme denk geliyor. ‘Anneni, babanı veya kardeşlerini kimi getirirsen getir yüzde 30 indirimli bilet veriyoruz’ diyerek kampanya başlattık. Anne ve babalar da çocuklarının gittiği ülkeleri görmek istiyor. Bu öğrenciler Türkiye’ye kayda gelirken ‘Annen ve baban da gelsin, senin nerede okuduğunu görsün’ diyerek ilk defa kaydolacak öğrencilerin yakınlarına 3 kişiye kadar yüzde 20’ye varan indirim yapıyoruz.”

Bolat, uzak ülkelere yönelik kampanyalara değindi. THY’nin tanıtım çalışmalarıyla Türkiye’ye katkı sunmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Kurs kampanyası

HİB bünyesinde dizi ve film sektörünün bulunduğunu aktaran Bolat, şu bilgileri verdi: “Yakında bir programı daha hayata geçireceğiz. Bunun altyapısını çalışıyoruz. Çocukların okula gittikleri dönemde ev kadınları kendilerine yeni birtakım meşgaleler arıyor. Dizilerimizin yayınlandığı ülkelerde emekliliğe yaklaşmış veya evde oturan kadınlar Türkçe’ye büyük ilgi duyuyor. Bu kadınlara ulaşarak Türkiye’de bilhassa Antalya’da düşük sezonlarda bir aylık Türkçe kursu kampanyası başlatıyoruz. ‘Türkçe öğren, dizileri daha rahat izlersin’ gibi bir kampanya yapacağız. Kampanyaya yakın zamanda başlayacağız. Ekim-kasım, şubat-mart gibi belirli sezonlarda bir aylık kurs olacak. Yurt dışında bu çok yaygın.”

Bolat, ayrıca “Aydın Üniversitesi’nin başkanlığında dünyaya Türkçe öğretmek üzere kanal kurmayı düşünüyoruz. Türkçe dizilerinin olduğu yerlerde dilimizi öğretecek, Türkiye’yi tanıtacak programlar yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Üst sıralardayız

HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın da geçen yıl Türkiye’nin en çok uluslararası öğrenci kabul eden ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığını anımsattı. Aydın, “Gerek Cumhurbaşkanı’mızın gerek bakanlarımızın gerekse üniversitelerimizin çalışmaları sayesinde uluslararası öğrenci sayımız bugün 310 binlere ulaştı. Bu yıla ilişkin uluslararası veriler açıklanmadı ancak Türkiye’nin 2022’de en çok uluslararası öğrenciye sahip ülkeler arasında 7 veya 8’inci sıraya yükseldiğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Öğrenci sayısı artabilir

Aydın, “Şu anda 310 bin olan uluslararası öğrenci sayımızı 2025’te yoğun çalışmayla 500 bine çıkarabiliriz. Bugün itibarıyla 1.5 milyar dolar eğitim sektöründe girdimiz var. Hedefimiz 2025’te bunu 3 milyar dolara çıkarmak. Bugün yaptığımız protokol uluslararası öğrenci sayımızı artırmada çok önemli bir faktör ve parametre olacak” ifadelerini kullandı.