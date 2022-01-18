THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya 27 Ocak tarihine kadar satın alınacak biletlerde uygulanacak.

24 Ocak-7 Haziran arası

Bu tarihlerde bilet alanlar, 24 Ocak-7 Haziran tarihlerinde Balkanlar’da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine’ye 109 dolar, Sofya, Varna, Cluj, Zagreb, Lübliyana, Dubrovnik ve Saraybosna’ya 119 dolar, Belgrad ve Kişinev’e 129 dolar, Podgorica’ya 139 dolar, Kafkaslar’da Tiflis’e 129 dolar, Batum’a 119 dolar, Bakü’ye 199 dolar, Gence ve Nahçıvan’a 169 dolar, Ukrayna’da Kharkiv, Mykolaiv ve Zaporijya’ya 129 dolar, Odessa ve Lviv’e 139 dolar ve Kiev’e 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Vizesiz seyahat imkanı

Balkanlar’ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova’ya pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY’nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere “www.turkishairlines.com” web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlayacak

Bu arada THY’nin başarılı markası AnadoluJet, 24 Ocak’ta GaziantepErbil tarifeli uçuşlarına başlayacak. 24 Ocak’tan itibaren karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftanın 2 günü (pazartesi ve perşembe) icra edilecek. Seferler, Gaziantep Havalimanı’ndan saat 11.25’te, Erbil Havalimanı’ndan ise saat 13.45’te düzenlenecek. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan meşhur kalesi, görkemli yapıları ve Osmanlı izleri taşıyan eşsiz mimarisi ile tarihi M.Ö 6000’li yıllara dayanan Erbil, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

Açılışa özel kampanya

Bayrak taşıyıcı marka, açılışa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. AnadoluJet misafirleri, 31 Mart’a kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs’a kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Ayrıntılı bilgi için “www.anadolujet. com” internet sitesini ziyaret edecek yolcular, satın aldıkları biletler üzerindeki iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara “Esnek Bilet Hakları” sayfasından ulaşabilecek.