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Yerel THY'den anlamlı proje: 500. uçakta uygulanacak! Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile paylaşıldı
Yerel

THY'den anlamlı proje: 500. uçakta uygulanacak! Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 07:06:00 -
THY'den anlamlı proje: 500. uçakta uygulanacak! Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile paylaşıldı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, havayolu şirketinde 7 yıl boyunca pilotluk görevinde bulunan ve uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Bolat, yapacakları bir projeyi de Gezeravcı ile paylaştı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, filosuna katacakları 500'ncü uçağa, havayolu şirketinin 90 yılını aşkın tarihinde görev yapan tüm çalışanlarının fotoğraflarının giydirileceğini açıkladı.

Bolat yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Az önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanarak uzay macerası 5 gün önce başlayan ve uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı ile görüştük. Biz millet olarak kendisiyle nasıl gurur duyuyorsak, markamızda da 7 yıl pilot olarak görev yapan astronotumuzun da bu gururun ve kendisine yüklenen sorumluluğunun farkında.

"MARKAMIZIN BAŞARILARININ EN BÜYÜK MİMARI ÇALIŞANLARIMIZ"

Hızla genişleyen filomuzda görev yapmış olması hasebiyle Alper Bey ile paylaştığım bir projeyi burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. İnşallah 500'ncü uçağımızı, 90 yılı aşkın tarihimizde görev yapan tüm arkadaşlarımızın fotoğraflarını giydireceğiz. Her zaman söylediğim gibi markamızın başarılarının en büyük mimarı çalışanlarımız yani bizleriz.


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"BİRÇOK GENCE İLHAM OLACAK"

Astronotumuz Alper Bey'e Uzay İstasyonu'ndaki yoğun programı arasında bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyor orada gerçekleştireceği deneylerde başarılar diliyorum. Biliyorum ki kendisi, tarihimizde bir mihenk taşı olan bu olayın kahramanı olarak birçok gencimize ilham kaynağı olacaktır.

 

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