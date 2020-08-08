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Ekonomi

THY’den Almanya yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları (THY), 8 Ağustos saat 23.59’dan itibaren 48 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi (PCR) ibraz etmeyen yolcuların Almanya uçuşlarına kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:37:00 -
THY’den Almanya yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları, Almanya’ya seyahat edecek yolcular için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, bu ülkeye gidecek yolcuların son 48 saat içerisinde koronavirüs testi (PCR) yaptırıp, negatif sonucu almış olmaları gerektiğini bildirdi. 

THY’den konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Almanya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 8 Ağustos 2020 saat 23.59 itibarıyla, Almanya’ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir. 2 yaş altı yolcularımız, bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama, Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PCR testi, Sağlık Bakanlığı’nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir” denildi.

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