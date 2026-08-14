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Spor Anadolu Efes’ten transfer hamlesi
Spor

Anadolu Efes’ten transfer hamlesi

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Anadolu Efes’ten transfer hamlesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak U-BT Cluj-Napoca formasını terleten Daron Russell'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarımız kapsamında Daron Russell ile anlaşma sağladık. Geçtiğimiz sezon U-BT Cluj-Napoca ile Romanya Ligi, Romanya Kupası ve Romanya Süper Kupası şampiyonluklarını yaşayan Russell, Romanya Ligi Finalleri MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi. Russell'a ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Romanya vatandaşlığı da bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray MCT Technic, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formalarını giydi.

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