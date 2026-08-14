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Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

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Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası, Marmara Denizi’nin sakin ve az bilinen tatil noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

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Foto - Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

Marmara Denizi’nde kalabalıktan uzak bir tatil arayanlar için Ekinlik'i önerebiliriz. Marmara'da Avşa Adası’nın kuzeybatısında bulunan Ekinlik, yalnızca 2,47 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip.

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Foto - Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Mahallesi statüsünde bulunan Ada'nın 2024 yılı kayıtlı nüfusu ise 102 kişi. Ancak yaz aylarında Ada dışında yaşayanların gelmesiyle nüfus önemli ölçüde artıyor ve 2 bin kişiye kadar ulaşıyor.

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Foto - Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

AVŞA’YA KOMŞU, AMA ÇOK DAHA SAKİN Turistik hareketliliğin yoğun olduğu Avşa Adası’nın hemen yakınında bulunmasına rağmen Ekinlik, daha sakin yapısıyla öne çıkıyor. Adanın tek yerleşim yeri olan Ekinlik köyü, güney kıyısındaki daha düz alanda bulunuyor. Kuzey ve doğu kıyıları kayalık ve dik yapısıyla dikkat çekerken, güney kesimlerinde daha sakin kıyılar yer alıyor.

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Foto - Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

İKİ PLAJI BULUNUYOR Ekinlik’in başlıca iki plajı bulunuyor. Bunlardan Karabatak Plajı yerleşim merkezine yakın konumda. Adanın batısındaki Kumvoli (Voli) Plajı ise rüzgar ve dalgadan daha az etkilenmesiyle öne çıkıyor. Ada, küçük yüzölçümü ve sakin yapısı nedeniyle kalabalık tatil merkezlerinden uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

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Foto - Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

TARİHİ DE OLDUKÇA ESKİ Ekinlik’in eski adı "Koutalis" olarak biliniyor. Ada, tarih boyunca özellikle balıkçılık ve denizcilikle bağlantılı bir yaşam sürdürdü. Günümüzde ise eski hareketli günlerinin aksine daha küçük ve sakin bir yerleşim görünümünde. Marmara Denizi’nde kalabalıktan uzak bir tatil arayanlar için Ekinlik, komşusu Avşa’ya kıyasla daha sakin bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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Yorumlar

Hakan Sönmez

Övüp durmayın şunları, her taraf içkili mekan, içki satan bakkal. Selam versen almıyorlar.
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