Bu da Marmara'nın saklı köşesi: Yazın nüfuz 20 katına çıkıyor!

TARİHİ DE OLDUKÇA ESKİ Ekinlik’in eski adı "Koutalis" olarak biliniyor. Ada, tarih boyunca özellikle balıkçılık ve denizcilikle bağlantılı bir yaşam sürdürdü. Günümüzde ise eski hareketli günlerinin aksine daha küçük ve sakin bir yerleşim görünümünde. Marmara Denizi’nde kalabalıktan uzak bir tatil arayanlar için Ekinlik, komşusu Avşa’ya kıyasla daha sakin bir alternatif olarak öne çıkıyor.