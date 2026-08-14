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İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

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İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

ABD'de 16 yıl sonra ilk kez aynı anda 3 mahkuma aynı anda idam cezası kararı verildi. Mahkumlardan ikisi bu kararın ardından 30 dakika arayla idam edildi.

#1
Foto - İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

ABD'de idam cezalarının uygulanmasında son yıllarda görülen artış sürerken, ülkede yaklaşık 16 yıl sonra aynı gün içinde birden fazla idam cezasının infaz edildiği dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tennessee, Oklahoma ve Alabama eyaletlerinde 13 Ağustos için planlanan 3 ayrı idam cezasından 2'si infaz edildi.

#2
Foto - İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

ZEHİRLİ İĞNE YÖNTEMİ İLE İDAM EDİLDİLER Oklahoma’da Carlos Cuesta-Rodriguez ile Tennessee’de Anthony Darrell Hines, yaklaşık 30 dakika arayla zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. Alabama’da ise Jeremy Williams’ın idam cezasının günün ilerleyen saatlerinde uygulanması planlanıyor.

#3
Foto - İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

OKLAHOMA'DA CUESTA-RODRİGUEZ İDAM EDİLDİ Günün ilk infazlarından biri Oklahoma eyaletinde gerçekleştirildi. 70 yaşındaki Carlos Cuesta-Rodriguez, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Cezaevi’nde zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. Cuesta-Rodriguez, 2003 yılında Oklahoma City’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı Olimpia Fisher’ı silahla öldürmekten suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. İnfazından önce işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Cuesta-Rodriguez, daha önce af talebinde bulunmayı reddetmişti. Fisher’ın kızları ise infaz sürecinde annelerinin yaşadıklarına dikkat çekerek aile içi şiddet konusunda farkındalık çağrısında bulundu.

#4
Foto - İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

TENNESSEE'DE ANTHONY DARRELL HİNES'IN CEZASI İNFAZ EDİLDİ Oklahoma’daki infaza yakın saatlerde Tennessee eyaletinde de 66 yaşındaki Anthony Darrell Hines idam edildi. İnfaz, zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirildi. Hines’ın avukatları infaz öncesinde hukuki girişimlerde bulunarak cezanın durdurulmasını talep etti ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Hines’ın oğlu da babasıyla uzun süre ayrı kaldıktan sonra infazdan kısa süre önce yeniden görüştü ve infaza tanıklık etti. Hines, 1985 yılında bir motelde çalışan kadın görevliyi öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı.

#5
Foto - İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

ALABAMA'DA ÜÇÜNCÜ İNFAZ BEKLENİYOR Günün üçüncü idamının ise Alabama eyaletinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Söz konusu infazın da zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. 42 yaşındaki Jeremy Williams, 2021 yılında 5 yaşındaki Kamarie Holland’a tecavüz etmek ve çocuğu öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı. Williams’ın çocuğun annesine para ödeyerek küçük kıza eriştiği belirlenmişti. Williams, hakkındaki ölüm cezasına itiraz etmemiş ve infaz sürecinin ilerlemesine yönelik hukuki girişimde bulunmamıştı. Cezanın uygulanması halinde Williams, ABD’de aynı gün içinde idam edilen üçüncü mahkum olacak.

#6
Foto - İkisinin arasında 30 dakika var! ABD'de 16 yıl sonra bir ilk!

ABD'DE İDAM SAYILARINDA YÜKSELİŞ Üç infazın aynı güne denk gelmesi zamanlama açısından tesadüf olarak değerlendirilse de gelişme, ABD’de ölüm cezasının uygulanmasında son dönemde yaşanan artışa yeniden dikkat çekti. 2025 yılında ülkede 47 mahkum idam edilirken, bu sayı 2009’dan bu yana en yüksek yıllık rakam olarak kayıtlara geçti. İdamların büyük bölümünün, ölüm cezasını aktif biçimde uygulamayı sürdüren sınırlı sayıdaki eyalette gerçekleştirildiği belirtiliyor.

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