THY’den açıklama! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı...

Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen orman yangınlarının ardında Türk Hava Yolları önemli bir karara imza attı.

Ücretsiz iade ve değişim hakkı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.

Üstün'ün açıklaması şu şekilde;

"Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun."