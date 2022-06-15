THY’den 8.7 milyar dolarlık hizmet ihracatı

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne de mührünü vurdu. Şirket, törende ‘Hizmet İhracatı Özel Ödülü’ne lâyık görüldü.

Hissedilir yükseliş

Küresel havacılık sektöründe salgın etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yeniden yükselişe geçen THY, 2020 yılına göre ihracatını yüzde 66.3 oranında arttırarak 8.7 milyar dolara çıkardı.

THY, bu başarıyla ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’ araştırmasında ilk sırada yer aldı. Araştırmaya göre 2021’de toplam ihracat, 2020’ye kıyasla yüzde 32.8 artarak 225 milyar 220 milyon dolara ulaştı. İlk binde yer alan şirketlerin yüzde 65’i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. Performanslara ve analizlere dayanılarak yapılan araştırma, ihracatın kat ettiği ivmeyi de gözler önüne serdi.

Bayrağımızı dalgalandırıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Bolat, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırırken kanatlarında büyük bir gurur ve sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Ekonomiye büyük katkı

Bu sorumlulukla Türkiye’nin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, “Her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı arttırıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak kriz yönetme başarımız sayesinde 2021 yılını sektörümüzün gıptayla baktığı bir performansla tamamlamıştık. Gelinen aşamada bu başarının ödülünü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma’ hedefine doğru kanat açmaya, yükselmeye ve bu vizyona katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni hatlar açıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni hatlar açmaya devam ettiklerini söyledi. Karadağ’ın başkenti Podgorica’nın ardından ülkenin turistik ve tarihi sahil kenti Tivat’a başlatılan sefere katılan Ekşi, uçakta yaptığı açıklamada pandemi şartlarında dünyada en fazla operasyon yapan hava yolu şirketi olduklarını dile getirdi.

Mutluyuz, gururluyuz

Ekşi, şöyle konuştu: “Biz o dönemde dünyanın 128 ülkesine sefer yaptık, bu rekordu. Çünkü dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanını elimizde bulunduruyorduk. Bizden sonra gelen hava yolu şirketi 99 ülkeye uçuyor. Pandemi sırasında da yani hem 2020’de hem 2021’de Avrupa’da en çok günlük sefer yapan hava yolu olduk. Pandemiden çıkışla beraber yeniden yeni hatlarımızı açmaya başladık. Son 10 gün içerisinde 3 hattı devreye aldık. Buhara’ya, Güney Sudan’a, Seattle’a açtık. Son olarak Tivat’a açıyoruz. Dolayısıyla Güney Sudan’la uçtuğumuz ülke sayısı 129’a çıktı. Tivat ve açtığımız bu noktayla beraber 340 destinasyona uçuyoruz. Bununla da tabii gurur duyuyoruz.”

Sıkıntılar aşıldı

Yıl içinde yeni bazı yerler planladıklarını bildiren Ekşi, şunları kaydetti: “Ama henüz daha yönetim kurulu ve borsaya açıklanmadığı için bunu söylemem çok doğru olmaz. Ama şunu yapıyoruz biz bu sene. Biliyorsunuz tüm uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlarını 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken esasında pratikte biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Yani rakiplerimiz yüzde 80, yüzde 85’lere en fazla ulaşabilirken biz şu anda yüzde 95 ve 99 bandına oturduk. Dolayısıyla biz pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aşmış gözüküyoruz.” “Havacılık dünyada emeklemeye başlarken biz koşuyoruz” diyen Ekşi, “Pandemi şartlarında THY, en az zarar eden hava yoluydu. Ama ondan daha önce 2021’de yine rakiplerimiz zarar ederken biz son 20 yılın en fazla karını elde eden hava yolu olduk. Bu sene de Allah’a şükürler olsun çok iyi gidiyor. İleriki rezervasyonlar iyiydi. Doluluklarımız iyi gidiyor. Dolayısıyla bu senenin de çok başarılı geçeceğini inanıyoruz” şeklinde konuştu.