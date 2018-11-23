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THY'den 2 'uçuş' müjdesi daha!

Yurtiçinde günde karşılıklı olarak 10 gidiş ve 10 geliş olmak üzere uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), 10 Aralık itibariyle iç hatlarda 2 uçuş seferi daha başlatacak.

23 Kasım 2018 Cuma 22:32
THY'den 2 'uçuş' müjdesi daha!

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İstanbul Havalimanı'na 2 yeni hat (Trabzon ve Adana) ilave ettik. Ankara, Antalya,  İzmir'e ilave olarak Trabzon ve Adana'ya uygun fiyatlar ile uçun hem de Büyük Proje İstanbul Havalimanı'nı görmüş olun" dedi.

Yeni seferlerle birlikte THY, İstanbul Havalimanı'ndan günlük uçuş sayısını 14'e yükseltecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:32
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
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