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THY’den 10 yıl sonra Çin’de yeni güzergâh

Türkiye'nin yükselen değeri THY, Xian şehrine haftanın 7 günü uçuş başlatarak 10 yıl sonra Çin'de rotasına yeni güzergah ekledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
THY’den 10 yıl sonra Çin’de yeni güzergâh

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, THY’nin tarihi İpek Yolu’nun başlangıcı kabul edilen Çin’in Xian şehrine haftanın 7 günü uçuş başlatacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’e söz konusu güzel haber için teşekkür eden Ekşi, “THY olarak en kısa sürede izin süreçlerini tamamlayıp seferleri başlatmak arzusundayız. Ülkemiz ve hava yolumuz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Önen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, THY’nin Xian-İstanbul seferlerine başlaması için gerekli onayları aldıklarını belirterek, Türkiye ve Çin arasındaki hava trafiğini artırmanın, ticari ilişkileri karşılıklı dengeye oturtmak açısından ayrı bir önem taşıdığını vurgulamıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
  3. İpek Yolu
  4. Çin’in Xian şehri
  5. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen

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