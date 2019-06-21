THY’de seçim yoğunluğu, doluluk oranı yüzde 87
Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimi öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı.21 Haziran 2019 Cuma 08:38
Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimi öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı.
Şirket, 20, 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde İstanbul kalkış ve varışlı toplam 4 bin 939 seferde 738 bin 413 yolcu taşıyacak. Bu tarihlerde İstanbul’a 382 bin 22 yolcu gelecek.
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