THY yolcuları İstanbul Havalimanı’nda Modern Sanat ile buluşuyor

Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern, Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere iş birliğine imza attı. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda yolcularla buluşacak.

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in koleksiyonundan özel bir seçkiye, İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Business Lounge’de yer verilecek. 16 sanatçının 38 yapıtı, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul Modern’e ayrılan özel bir bölümde sergilenecek.

130 metrekarelik alana kurulu “İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan önemli örnekleri bir araya getirecek. Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek.

Manzara resminden soyut karelere

Sergide, 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda doğu-batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerine kadar farklı örnekler yer alacak. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini görselleştiren yapıtların da sergileneceği seçkide, Anadolu’nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar da yolcularla buluşacak.Seçkide; Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları yer alacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı sergi ile ilgili açıklamada, “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemizin milli değerlerine katkımızı sürdürüyoruz. İstanbul Modern ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde etkileyici modern sanat eserlerimizi özel yolcu salonumuzda sergileyecek, misafirlerimizi uçuş ağımızdaki 124 ülkeye seyahatleri öncesinde modern Türk sanatıyla uğurlayacağız. Ayrıcalıklı seyahat deneyimimize sanatsal bir dokunuş olacak sergideki eserlerimizi yıl içerisinde yenileyerek yolcularımızı farklı seyahatlerinde yeni örneklerle buluşturacağız. Sizleri küresel havacılığın merkezinde, Türk sanatının modern örneklerini keşfetmeye bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin modern sanatının tanıtımına katkı

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen konukları ağırlayacak olan özel yolcu salonunun Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bir mekan olduğuna dikkat çekti.

Eczacıbaşı şöyle devam etti:

“Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş birliği ile Dış Hatlar Business Lounge’de uçuşunu bekleyen yerli ve yabancı turistlere Türkiye modern sanatını tanıtacağımız için çok mutluyuz. İstanbul Modern’in koleksiyonundan yapıtları yılda üç kez yenileyerek farklı dönem ve sanatçıların yapıtlarını yolcularla buluşturacağız. Bu sergilerle hem Türkiye sanatını tüm dünyaya tanıtmış olacağız hem de bekleyen yolcuların zamanlarını sanatla iç içe, daha verimli geçirmelerini sağlayacağız. Daha fazlasını görmek isteyenleri de elbette müzemize bekliyoruz."