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Teknoloji THY yolcuları, biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Teknoloji

THY yolcuları, biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı’nın salgınla mücadele kapsamında 1 Haziran saat 05.00’e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:35:00 -
THY yolcuları, biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

Kademeli normalleşmeyle güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada yolculara “Yurt içi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz” denildi. Açıklamada kısıtlama saatlerinde uçuşlara katılacakların biletleriyle havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebileceklerine de işaret edildi.

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