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Spor THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu
Spor

THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:27:00 -
THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY) basın servisinden yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftchi ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda bir araya gelecek olan Galatasaray, bu sezon ilk kez Türk Hava Yolları (THY) logosuyla karşımıza çıkacak. ...

Yapılan açıklamada, Galatasaray'ın sezon boyunca Türk Hava Yolları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına devam edeceği açıklandı.

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