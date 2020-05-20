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THY, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:01:18 -
THY, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.
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