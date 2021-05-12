THY ve Pegasus o ülkeye uçuşları durdurdu

THY 12-27 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’ye herhangi bir uçuş bulunmadığını belirten uyarı yazısı yayımladı.

27 Mayıs’a kadar tüm uçuşlar iptal

Pegasus ise internet sitesinden yaptığı duyuruda 12-27 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’ye yapılacak uçuşları durdurduğunu ilan etti. Havayolu şirketinin açıklamasında, “İngiltere resmi otoritelerinin aldığı tedbirler doğrultusunda; Türkiye’den İngiltere’ye yapılacak olan seferlerimiz 12 Mayıs 2021 tarihinden 27 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. İlgili bilet işlemlerinizi flypgs.com ve mobil uygulamamızdan yapabilir, en güncel duyurular için web sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.



