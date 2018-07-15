0553 313 94 23

THY ve iştiraklerine 4 bin 600 personel alınacak

Türk Hava Yolları (THY) istihdam atağı başlatıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi Turkish Ground Services şirketinin yaklaşık bin 600, THY’nin de 3 bine yakın personel alacağını belirtti.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:05
THY ve iştiraklerine 4 bin 600 personel alınacak

Türk Hava Yolları (THY) istihdam atağı başlatıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi,  İstanbul Yeni Havalimanı’nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketinin yaklaşık bin 600, THY’nin de 3 bine yakın personel alacağını belirterek, “Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:05
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırında PKK'lı terörist enselendi
    1. Suriye sınırında PKK'lı terörist..
    2. Şehit Yeşilyurt'un annesi: Hem..
    3. Şile'de boğulan gencin cesedi bulundu!
    4. İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?
    5. NATO komutanından flaş Türkiye..
    6. Azerbaycan sınırında Ermeni askeri..
    7. İzmir'de traktör devrildi; Çocuk..
    8. Bursa'da yolda bulduğu 110 bin riyali..
    9. Sitede oturanlar dikkat! Yargıtay..
    10. Galatasaray bombayı patlattı! Her..
    11. Hamas ile İsrail arasında ateşkes!..
    12. TTK'dan anlam dolu 15 Temmuz filmi
    13. Tarlasında ayı saldırısına uğrayan..
    14. Şile'de boğulan Suriyeli gencin cesedi..
    15. Şehit polisin oğlundan ağlatan..
    16. İnsansız savaş uçağımız, 2023'te..
    17. Adnan Oktar Birgün yazarının sınıf..
    18. Resmen söyledi! 'Beşiktaş'tan teklif..
    19. Gül: 15 Temmuz destanı demokrasi..
    20. Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye:..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri