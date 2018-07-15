THY ve iştiraklerine 4 bin 600 personel alınacak

Türk Hava Yolları (THY) istihdam atağı başlatıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı’nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketinin yaklaşık bin 600, THY’nin de 3 bine yakın personel alacağını belirterek, “Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim” diye konuştu.