Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sebebiyle Türk Hava Yolları bazı ülkelere uçuşlarla ilgili iptal kararı aldı. Peki, hangi uçuşlar iptal?

THY uçuşları hangi ülkeye iptal? THY nerelere uçuşları durdurdu?

THY sosyal medya hesaplarından “10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” paylaşımında bulundu.