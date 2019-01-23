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"THY uçuş ağını genişletti, Latin Amerika turları canlandı"

Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt:- "Türk vatandaşlarına hem Küba hem de Meksika'nın kolay vize uygulamasının yanı sıra (THY'nin) direkt uçuşların da başlaması, destinasyonda ciddi bir canlılık yaşanmasını sağladı"- "Her bütçeye uygun ve her hafta kalkışlı Küba programlarını 2019 takvimine aldık"

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:38
"THY uçuş ağını genişletti, Latin Amerika turları canlandı"

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, Türk vatandaşlarına hem Küba hem de Meksika'nın kolay vize uygulamasının yanı sıra (THY'nin) direkt uçuşların da başlamasının destinasyonda ciddi bir canlılık yaşanmasını sağladığını bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den Latin Amerika'ya en çok tur düzenleyen şirketin Ejder Turizm olduğunu belirterek, bu bölge ile yakından ilgilendiklerini aktardı.

Türk vatandaşlarına hem Küba hem de Meksika'nın kolay vize uygulamasının yanı sıra (THY'nin) direkt uçuşların da başlamasının destinasyonda ciddi bir canlılık yaşanmasını sağladığını kaydeden Kurt, THY'nin bu ülkelerdeki şehirleri uçuş ağına eklemesi sayesinde ülkeler arası mevcut ekonomik ilişkilerin de artacağını bildirdi.

Türkiye'de Meksika ve Küba'yı aynı programda birleştiren tek şirket olduklarını aktaran Kurt, "Turlarımız, THY'nin direkt uçuşları ile daha keyifli hale geldi. Özellikle iki ülkeyi içeren paket turlarımızın sayısını arttırdık." ifadelerini kullandı.


- 999 avrodan başlayan fiyatlarla Küba turu


Uğur Kurt, Ejder Turizm'in 2019'da Küba'ya her hafta kalkışlı programlar hazırladığını belirterek, fiyatların 999 avrodan başladığını bildirdi.

Her bütçeye uygun ve her hafta kalkışlı Küba programlarını 2019 takvimine aldıklarını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Ejder Turizm, farklı konaklama seçenekleri sunuyor. Dilerseniz otel, dilerseniz de Küba'ya özgü 'Casa', yani ev konaklamasını tercih edebilirsiniz. Türkiye'de ilk kez Ejder Turizm tarafından kullanılan ev konaklaması Küba'da oldukça yaygın. Yerel kültürü yakından tanımak için iyi bir fırsat veren konaklama şekli, hem güvenli hem de konforlu oluşu ile tercih edenlerin yüzünü güldürüyor. Renkli evleri, müzik ve dans dolu sokakları, güler yüzlü insanları ile Küba, tüm seyahatseverlerin kalbine dokunan ülkelerin başında geliyor. Fidel sonrası bu tropik ada, değişim rüzgarlarına tam anlamıyla kapılmadan keşfedilmek için sizleri çağırıyor."


- Meksika & Küba turu


Ejder Turizm Kurucusu Kurt, iki farklı kültürü aynı gezide birleştiren alternatif Meksika & Küba turu hazırladıklarını aktardı.

Kurt, program sayesinde hem Maya, Aztek ve Toltek medeniyetlerinin en önemli antik kentleri ve piramitlerinin gezilebileceği Meksika, hem de tropik sahilleri ve zamanda yolculuk yaptıran Havana sokakları ile Küba'nın bir arada yaşanabileceğini bildirdi.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:38
  1. Ejder Turizm

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