THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) ‘Kategori 3 Yaklaşma Sistemi’ sayesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin en aza indiği anlarda bile uçakların emniyetle inebileceklerini bildirdi.
Üstün, Twitter paylaşımında “DHMİ’nin ‘Kategori 3 Yaklaşma Sistemi’ni devreye alması sonucu sis nedeniyle görüş mesafesinin 175 metreye kadar düştüğü anlarda bile Erzurum’a emniyetle inebileceğiz” ifadesini kullandı.