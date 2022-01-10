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Ekonomi THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek
Ekonomi

THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) ‘Kategori 3 Yaklaşma Sistemi’ sayesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin en aza indiği anlarda bile uçakların emniyetle inebileceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 22:10:00 -
THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek

Üstün, Twitter paylaşımında “DHMİ’nin ‘Kategori 3 Yaklaşma Sistemi’ni devreye alması sonucu sis nedeniyle görüş mesafesinin 175 metreye kadar düştüğü anlarda bile Erzurum’a emniyetle inebileceğiz” ifadesini kullandı.

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