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THY uçağı taksi yolundan çıktı

İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkan THY ait uçağın yolcuları tahliye edildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
THY uçağı taksi yolundan çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın yolcuları tahliye edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, havayolu şirketine ait TK2307 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, saat 07.28'de İstanbul'a inişi sonrasında köprüye yaklaşırken taksi yolundan çıktı.

Uçakta seyahat eden 147 yolcu ve 7 kişiden oluşan uçuş ekibi sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

Havalimanı operasyonu sorunsuz şekilde devam ederken, yaşanan durumun nedenleri ile ilgili araştırmalar yapılıyor.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
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