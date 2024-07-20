  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte o fotoğraf: Harpoon yerini NSM’e bırakıyor: Her şey artık farklı olacak mı?

Anbean Türk yıldızlarını takip ediyorlardı: Euro 2024 Ferdi Kadıoğlu'nu uçurdu! O listeye kafadan girdi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Devleti alarma geçiren belgeler Devlet Arşivleri'nde saklanıyor

KKTC özgürlüğünü Erbakan’a borçlu

Cüneyt Özdemir DEM Partili vekile öyle sözler söyledi ki... "Siyasetin yüz karası"

Akıl veren Ekrem, 6 yılda bir barınak bile açmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan radikal karar çıkıyor! Kulüplere şok yabancı kararı iletildi! Kimse bunu beklemiyordu

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş
Ekonomi THY: Tüm operasyonlarımız normale döndü
Ekonomi

THY: Tüm operasyonlarımız normale döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-20 14:42:00 -
THY: Tüm operasyonlarımız normale döndü

Tüm dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

THY'nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz' denildi.

THY'den 599 liraya ucuz bilet kampanyası
THY'den 599 liraya ucuz bilet kampanyası

Ekonomi

THY'den 599 liraya ucuz bilet kampanyası

İşte THY'nin iptal edilen seferleri
İşte THY'nin iptal edilen seferleri

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte THY'nin iptal edilen seferleri

THY açıkladı! Yolculara ilave haklar tanındı
THY açıkladı! Yolculara ilave haklar tanındı

Aktüel

THY açıkladı! Yolculara ilave haklar tanındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23