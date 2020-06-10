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Aktüel

THY, Sudan'daki Türklerin tahliyesi için 2 sefer daha düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:54:00 -
THY, Sudan'daki Türklerin tahliyesi için 2 sefer daha düzenleyecek

HARTUM (AA) - Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Sudan'da kalan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için başkent Hartum'dan 16-17 Haziran'da iki özel sefer düzenleyecek.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki Türk vatandaşları için 16-17 Haziran'da Hartum Havalimanı'ndan İstanbul'a iki sefer düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uçuşların biletlerinin THY Hartum ofisinden temin edilebileceği belirtildi.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, 16 ve 17 Haziran'da yerel saatle 15.00'te gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarla 500'ün üzerinde yolcu Türkiye'ye getirilecek.

Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek ve kabin içi bagajlara müsaade edilmeyecek.

Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 24 Mart ve 22 Nisan'da seferler düzenlenmişti.


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