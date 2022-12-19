Türk Hava Yolları (THY) 2023 yılı için 2600 kabin memuru ve 1200 pilot olmak üzere 3800 kişi alınacağını duyurdu. Peki, THY personel alımı ne zaman yapılacak?

THY personel alımı ne zaman? THY personel alımı başvuru şartları nelerdir?

THY'den yapılan açıklamada, “2003'te bizim kabin memuru sayımız bin 579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var, halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken, bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. Bin 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz” denildi.

THY personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Alım tarihleri netlik kazandığında başvuru şartları da belli olacaktır.

TYH personel alımı başvuru şartları:

Başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak önceki alımlarda aranan nitelikler şöyleydi:

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

-01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak

-İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

-Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

-Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

-Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)