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THY personel alım! Türk Hava Yolları iş ilanları

Türk Hava Yolları kabin memuru alımı yapacak. Kariyerinde havacılık sektöründe ilerlemek isteyenlerin merakla beklediği hostes alımı 7 Ekim 2019'da yayınlanan ilanla başladı. THY, 7000 kabin memurunu işe alacağını duyurdu. Başvurular ise 18 Ekim Cuma günü sona erecek! İşte, Türk Hava Yolları iş ilanları…

17 Ekim 2019 Perşembe 16:22
THY personel alım! Türk Hava Yolları iş ilanları

Türk Hava Yolları kabin memuru alımı yapacak. Kariyerinde havacılık sektöründe ilerlemek isteyenlerin merakla beklediği hostes alımı 7 Ekim 2019'da yayınlanan ilanla başladı. THY, 7000 kabin memurunu işe alacağını duyurdu. Başvurular ise 18 Ekim Cuma günü sona erecek! İşte, Türk Hava Yolları iş ilanları…

Türk Hava Yolları yedi bin kişilik boş kadro için kabin memuru alacağını duyurdu. 7 Ekim 2019'da yayınlanan ilan 18 Ekim Cuma günü sona erecek. İşte, THY personel alımı başvuru şartları...

THY personel alımı başvuru şartları

THY’den yapılan açıklamada 7 bin kadın kabin personelinin işe alınacağını duyurdu. İlanda aranan ekip arkadaşlarının:

Güler yüzlü,

İletişim becerisi yüksek,  

Ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik bireyler olması hususuna dikkat edileceği belirtildi.

THY personel alım genel şartlar nelerdir?

T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Başvuru ne zaman sona erecek?

7 Ekim’de açılan ilan 18 Ekim Cuma günü saat 12.00’de kaldırılacak. Kabin memuru olmak isteyenler yarın saat 12.00’ye kadar başvuru yapabilir.

Hostes olmak için gereken fiziki şartlar nelerdir?

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

THY personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi sitesi (https://careers.turkishairlines.com/) üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:22
  1. THY personel alım!
  2. Türk Hava Yolları iş ilanları
  3. thy personel alımı başvuru şartları
  4. THY personel alım genel şartlar nelerdir?
  5. Başvuru ne zaman sona erecek?
  6. Hostes olmak için gereken fiziki şartlar nelerdir?
  7. THY personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

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