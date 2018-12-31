0553 313 94 23

THY New York hattında 12 ayda 550 bin yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:34
THY New York hattında 12 ayda 550 bin yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim 2018 döneminde 550 bin yolcu taşıdı.

THY kış sezonunda saat 08:15 ve saat 14:50 olmak üzere iki sefer İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçuyor. Yaz sezonunda ise saat 06:45'de, saat 13:30'da ve saat 18:25'de olmak üzere üç kez New York John F.Kennedy Havalimanı'na sefer düzenliyor.

THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.

New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Ekim 2017 - Ekim 2018)

1. British Airways - 1 milyon 383 bin 119

2. Norwegian Air - 1 milyon 149 bin 889

3. Air France - 1 milyon 100 bin 38

4. Emirates Airlines - 989 bin 866

5. Alitalia - 624 bin 911

6. Lufthansa - 620 bin 286

7. Cathay Pacific - 611 bin 873

8. Aeroflot -  584 bin 780

9. Türk Hava Yolları - 550 bin 466

10. Carribean Air - 490 bin 23

11. Korean - 486 bin 746

12. Etihad - 482 bin 787

13. KLM -  475 bin 773

14. AeroMexico - 472 bin 752

15. Aer Lingus -  453 bin 455

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:34
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları
  3. THY New York hattı
  4. uçuş istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güzelleşeyim derken zehirlenme
    1. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    2. Maaşları belirleyecek! İşte..
    3. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    4. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    5. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    6. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    7. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    8. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    9. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    10. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    11. Geğirme asabi insan belirtisi
    12. İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara..
    13. Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi..
    14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    15. GÜNCELLEME - Hatay'da çuval içinde..
    16. "İzmir'deki fuarların kente katkısı 3..
    17. Sağlığın, havacılığın ve uzayın da..
    18. "Gel oğlum, seni vurmayız"
    19. “Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık..
    20. Son günlerin tartışma konusu Türk..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!