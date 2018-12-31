THY New York hattında 12 ayda 550 bin yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim 2018 döneminde 550 bin yolcu taşıdı.



THY kış sezonunda saat 08:15 ve saat 14:50 olmak üzere iki sefer İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçuyor. Yaz sezonunda ise saat 06:45'de, saat 13:30'da ve saat 18:25'de olmak üzere üç kez New York John F.Kennedy Havalimanı'na sefer düzenliyor.



THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.

New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Ekim 2017 - Ekim 2018)

1. British Airways - 1 milyon 383 bin 119



2. Norwegian Air - 1 milyon 149 bin 889



3. Air France - 1 milyon 100 bin 38



4. Emirates Airlines - 989 bin 866



5. Alitalia - 624 bin 911



6. Lufthansa - 620 bin 286



7. Cathay Pacific - 611 bin 873



8. Aeroflot - 584 bin 780



9. Türk Hava Yolları - 550 bin 466



10. Carribean Air - 490 bin 23



11. Korean - 486 bin 746



12. Etihad - 482 bin 787



13. KLM - 475 bin 773



14. AeroMexico - 472 bin 752



15. Aer Lingus - 453 bin 455