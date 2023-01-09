THY iştiraklerini daha da verimli kılacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

İlk 10'da

2022’de başarılı performans çizdik. Geçen yılı 400’e yakın uçak ve 72 milyona yakın yolcuyla tamamladık.

10 milyar Euro’yla dünyanın en değerli 10’uncu hava yolu markası konumunu elde ettik. 2024’e kadar 10’uncu sıradan 6’ncı sıraya geleceğiz. Zira 6’ncıyla aramızda büyük bir fark yok. 1.5-2 milyar Euro gibi bir rakamdan söz ediyoruz.

2023’te de iyi bir efor ortaya koyacağız. Bu yıl yolcu adedimizi 88 milyona, uçak sayımızı 427’ye çıkaracağız.

Alt markalarımızdan AnadoluJet’in uçak sayısını 67’ye yükselteceğiz. Filonun büyümesine paralel olarak iç hatlarda yüzde 50’ye yakın sefer artışı olacak.

6 hatta uçacak

THY olarak 6 yeni hatta uçacağız. Yurt dışında Denver ve Detroit (ABD), Katowice (Polonya) ile Palermo’yu (İtalya); yurt içinde Yozgat ve Bayburt’u ilave ederek uçacağımız nokta sayısını 348’e çekeceğiz.

Bu yıl Türkiye’ye döviz kazandıracağız, 17 milyar dolar getireceğiz.

10 bin personel alacak

Eleman alımına devam edeceğiz. 2023’te kuvvetle muhtemel 10 bin personel daha istihdam edeceğiz. Toplam çalışan sayımız 75 bini aşmış durumda. 28 bin 500’ü THY Anonim Ortaklığı’nda olmak üzere çalışan sayımız 66 bin. Taşeron şirketlerde görev alanlar eklendiğinde ise bu sayı 75 bine dayanıyor. Ailemizi genişletmeye devam edeceğiz, bin 100’ün üzerinde pilotu ve 2 binin üzerinde kabin memurunu bünyemize dahil edeceğiz.

Uçuş akademimize öğrenci almayı sürdüreceğiz. Pilot talebinin artacağı düşüncesiyle Aydın’da bulunan akademimizin kapasitesini artıracağız.

Ülkemize ve milletimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Bir yandan Çin ile Japonya’ya daha çok yolcu götürmeyi bir yandan da Singapur, Endonezya ve Malezya’da frekansları arttırmayı merkeze oturtuyoruz. Avustralya’ya direkt uçuş da gündemimizde.

Çalışmalar sürüyor

19 iştirakimizi daha verimli kılmakta kararlıyız. THY Teknik’te 2023 kâr hedefini 150 milyon dolar olarak belirlemiş vaziyetteyiz. Turkish Cargo’nun ve AnadoluJet’in şirketleşmesi için çalışıyoruz.

Şarm El-Şeyh uçuşlarında 10 yıl geride kaldı

THY, ilk kez 2012’de sefer düzenlediği Şarm El-Şeyh uçuşlarında 10’uncu yılını tamamladı. Bayrak taşıyıcı Mısır’ın tatil şehri Şarm’ı dünyanın diğer 128 ülkesine bağlıyor. THY Basın Müşavirliği’nden edinilen bilgilere göre Mısır’da Kahire, Hurgada ve İskenderiye’den sonra dördüncü uçuş noktası olan Şarm El-Şeyh’e haftada 10 sefer icra ediliyor. Uçuşlar çoğunlukla yeni nesil ve çevreci A321 Neo, Boeing 737 MAX tipi uçaklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer sayısı artacak

Şarm El-Şeyh uçuşlarında 10’uncu yılın geride bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, artan talebe yetişmek için günlük sefer sayısını ikiye çıkarmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Olmuştur, “Kuzey yarım kürede kış aylarında dahi denize girme ve güneşlenme imkânı sunan Şarm El-Şeyh kenti günden güne artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Öyle ki hâlihazırda haftada 10 frekansa kadar uçuş gerçekleştirdiğimiz bu güzel şehre günde 2 sefer yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda yoğunlukla Avrupa’dan ilgi gören Şarm’ı gelecek senelerde daha geniş bir coğrafyanın deneyimlemesi için de faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz” dedi.

Vizesiz seyahat imkânı

Şarm El-Şeyh, Kızıldeniz’in kıyısında etkileyici su altı dünyası ve ekvatora yakın olması nedeniyle sıcak iklimiyle yılın her dönemi turist çekiyor. Yılın 12 ayı boyunca turizm sezonu açık olan şehirde Türkiye’den işletmecilerin de bulunduğu çok sayıda uluslararası otel zinciri hizmet veriyor.

Çöl safarisi ve dalış turizmiyle öne çıkan tatil beldesine girişte Türk vatandaşlarına vize uygulanmıyor.