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Ekonomi THY, ‘işten çıkarılma’ iddiasını yalanladı
Ekonomi

THY, ‘işten çıkarılma’ iddiasını yalanladı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından, bazı basın organlarında yer alan “THY’de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi” haberleri yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:31:00 -
THY, ‘işten çıkarılma’ iddiasını yalanladı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’den yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

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