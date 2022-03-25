THY İstanbul Tokat uçak bilet fiyatı | Tokat uçak seferleri: Tokat’a hangi uçak firması gidiyor?

İstanbul-Tokat uçak bilet fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını gerçekleştireceği Tokat Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Tokat'ta, mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı.

Tokat Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi. Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı Tokat isimli yolcu uçağı 114 yolcusu ile Tokat Havalimanı'na iniş yaptı.

Tokat Yeni Havalimanı özellikleri neler?

Tokat Yeni Havalimanı'nın, 16 bin 200 metrekarelik terminal binası bulunuyor. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon. Teknik blok ve kule 2 bin 300 metrekare, apron 5 yolcu ve 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasitesine sahip. Pistin uzunluğu da 2 bin 700 metre olarak inşa edildi. Peki İstanbul-Tokat, Ankara-Tokat THY uçak biletleri ne kadar?

THY İstanbul tokat uçak bilet fiyatı

THY Ankara Tokat uçak bilet fiyatı

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