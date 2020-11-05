THY 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan gençlere yönelik yayınladığı iki ilana başvurusunu duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar şartları araştırıyorlar. İşte THY işe alım başvuru şartları...

THY işe alım şartları

İlanlar, 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak. 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilecek. İşte gereken diğer şartlar...

"T.C. vatandaşı olmak

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

(Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden ve yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER BT ilanımıza başvurabilir.)

100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

İstanbul ve Ankara’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak)"

THY personel başvuruları ne zaman yapılır?

"Kriterleri taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitemiz üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayan adayların ve kurumsal web sitesi başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan 01.03.2020 tarihine kadar yayında kalacaktır.

Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” sekmesinde yer alan “Dosya Seç” butonundan “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunludur.

Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” kısmından “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi zorunludur.

Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adaylar "Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce" yazılı sınavına davet edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar "kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat" süreçlerine davet edilecektir.

Çalışma yeri İstanbul ve Ankara olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise, Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecektir. Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecek ve kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak, işe başlangıç belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır."