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THY ile Kuveyt Hava Yolları güçbirliğine gidiyor

THY, Kuveyt Hava Yolları'yla kod paylaşım anlaşması imzaladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
THY ile Kuveyt Hava Yolları güçbirliğine gidiyor

Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt Hava Yolları’yla kod paylaşım anlaşması imzaladı. Anlaşma, Kuveyt ile İstanbul havalimanları arasında 1 Ağustos’tan itibaren düzenlenecek seferlerde kod paylaşımı yapılmasını öngörüyor.

Stratejik iş birliği

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kuveyt Havayolları’yla stratejik bir iş birliği yaptıklarına işaret etti. İş birliğiyle Türkiye-Kuveyt hattında seyahat eden yolculara alternatif bağlantılar sunulacağına dikkati çeken Ekşi, şunları söyledi: “Yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na geçişimizle büyümemizin devamını sağlayacak imkânlar bütününe sahip olmamızın yanı sıra tıpkı Kuveyt Hava Yolları’yla imza attığımız kod paylaşımı anlaşması gibi çeşitli iş birlikleri de gelişimimizin itici güçleri olacak. Bu anlaşma iki hava yolu arasındaki ticari gelişime katkı sağlamakla kalmayıp Türkiye ile Kuveyt’in ikili ilişkilerine de kültürel ve ticari bağlamda büyük bir katma değer oluşturacak.

Yolcu sayısı arttı

Öte yandan THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 2019 Haziran dönemine ilişkin trafik sonuçları yayımlandı. Buna göre 2018 Haziran ayında 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,2 artarak 6,6 milyon oldu. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 1,3, dış hatlarda ise yüzde 4,6 arttı.

Yolcu doluluk oranı 2019 Haziran döneminde 1,2 puan artarak yüzde 80,3’i buldu. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 4 puanlık arttı ve yüzde 86,1’e çıktı.

Geçen senenin ilk 6 ayında 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 1,7 azalarak 35,1 milyona düştü. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5,8 azalış, dış hatlarda ise yüzde 1,6 artış kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Kuveyt Hava Yolları
  3. kod paylaşım
  4. Kuveyt
  5. İstanbul havalimanı
  6. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
  7. Kuveyt Havayolları
  8. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  9. Yolcu doluluk oranı

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