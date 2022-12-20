THY ile HİB arasında dev anlaşma müjdesi! Milyarlarca dolarlık ihracatın önünü açacak! İmza atıldı

Türk Hava Yolları (THY) ile Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) arasında, uluslararası öğrencilere Türkiye'ye seyahatlerinde yüzde 30'a varan indirim sağlayacak ve eğitimde 3 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak iş birliği anlaşması imzalandı.

THY ile HİB arasında imzalanan protokol kapsamında, bugünden itibaren 30 Kasım 2023'e kadar düzenlenen biletlemeler ve 31 Aralık 2023'e kadar gerçekleşecek uçuşlar için yüzde 30'a varan indirim sağlanacak.

THY ile HİB'den ihracatın önünü açacak anlaşma

Konuya ilişkin dünya.com'un aktardığı habere göre: THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan HİB Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022'nin kendileri için sadece rekorlarla dolu değil, aynı zamanda hem vatandaşların ve yolcuların hayatını kolaylaştıracak hem de ülkeye katkı sağlayacak proje ve iş birlikleriyle dolu bir yıl olduğunu söyledi.

Hem farklı bakanlıklar hem de farklı kurum ve kuruluşlarla imzaladıkları protokol ve geliştirdikleri projeler sonucunda milyonlarca yolcuyu kapsayan adımlar attıklarını dile getiren Bolat, bu projelere ilişkin bilgi verdi.

Bolat, bugün imza altına alacakları protokolün, HİB üyesi olan eğitim ve öğretim kuruluşlarının öğrencilerini ve aile üyelerini kapsadığını, bu protokolle hem öğrencilerin sevdikleriyle buluşmalarını kolaylaştırdıklarını hem de ülkeye katkı sağladıklarını bildirdi.

"Bu yıl hizmet ihracatı 90 milyar dolar"

Ahmet Bolat, Türkiye'nin bu yıl hizmet ihracatı gelirinin 90 milyar doları bulduğunu kaydederek, "Mal ihracatının 250 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde hizmet ihracatı da 90 milyar dolar. Demek ki Türkiye bu yıl 340 milyar dolar ihracat yapmış." dedi.

Gelecek yıl hedeflerinin 130 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, bu işin ancak hedeflere gönül veren paydaşlarla sağlanabileceğini anlattı.

HİB'in halihazırda 3 bin 500'e yakın üyesi olduğundan ve bu işletmelerin ülke ekonomisine katkısından bahseden Bolat, 2022'de dünyada hesaplanan 7 trilyon dolarlık küresel hizmet ticaretinin bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de okuyan öğrencilerin ailelerine yüzde 30'a varan indirim

HİB ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Türkiye'nin halihazırda 310 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de THY olarak 310 bin öğrencinin sömestir tatilinde evlerine gitmemelerini; ailelerini, anne ve babalarını davet etmelerini; gidip gelirken harcadıkları parayla buraya ailelerini getirebileceklerini düşünerek böyle bir kampanya düzenledik. Şu anda turizm sektörümüz de düşük sezonda olduğu bir döneme denk geliyor. 'Anneni, babanı veya kardeşlerini kimi getirirsen getir yüzde 30 indirimli bilet veriyoruz' diyerek kampanya başlattık. Anne ve babalar da çocuklarının gittiği ülkeleri görmek istiyor. Bu öğrenciler Türkiye'ye kayda gelirken, 'Annen ve baban da gelsin, senin nerede okuduğunu görsün' diyerek ilk defa kayıt olacak öğrencilerin yakınlarına 3 kişiye kadar yüzde 20'ye varan indirim yapıyoruz."

Bolat, uzak ülkelere yönelik kampanyalardan bahsederek, THY'nin tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'ye katkı sunmaya devam ettiğini anlattı.

Türkçe öğretmek için kurs ve TV kampanyası

Ahmet Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde dizi ve film sektörünün olduğuna da işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Şöyle bir programı yakında hayata geçireceğiz. Bunun altyapısını çalışıyoruz. Çocukların okula gittiği dönemde biliyorsunuz ev kadınları kendilerine yeni birtakım meşgaleler arıyor. Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerde, emekliliğe yaklaşmış veya evde oturan kadınlar Türkçeye büyük ilgi duyuyor. Bu insanlara ulaşarak Türkiye'de, özellikle Antalya'da, düşük sezonlarda, bir aylık Türkçe kursu kampanyası başlatıyoruz.

Aydın, geçen yıl Türkiye'nin en çok uluslararası öğrenci kabul eden ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını kaydederek, "Gerek Cumhurbaşkanımızın gerek bakanlarımızın gerekse üniversitelerimizin çalışmaları sayesinde uluslararası öğrenci sayımız bugün 310 binlere ulaştı. Bu yıla ilişkin uluslararası veriler açıklanmadı ancak Türkiye'nin 2022'de en çok uluslararası öğrenciye sahip ülkeler arasında 7 veya 8'inci sıraya yükseldiğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Eğitimde 2025 ihracat geliri hedefi 3 milyar dolar

Mustafa Aydın, Türkiye'deki üniversitelerin sahip olduğu eğitim kalitesine işaret ederek, ABD'de üniversitelerin çoğundan daha kaliteli olduklarını, bunu bütün ülkeler için söyleyebileceklerini anlattı.

Aydın, "Eğitim kalitemizden, Türk üniversitelerinin konumundan lütfen şüphe etmeyelim. Bulunduğumuz yer yeterli değil, daha çok yukarı çıkmalıyız. Ancak dünyaya baktığımızda Türk yükseköğretimindeki eğitimin kalitesinin yüksek olduğunun altını çizmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

İhracatçılar gibi kendilerinin de uzak ülkeler stratejisini hayata geçirdiklerine değinen Aydın, hedeflerinin uzak ülkelerdeki öğrencileri Türkiye'ye çekmek olduğunu, Çin'den de ABD'den de Brezilya'dan da Hindistan'dan da Güney Afrika'dan da öğrenci çekmeyi istediklerini söyledi.

Aydın, "Şu anda 310 bin olan uluslararası öğrenci sayımızı 2025'te yoğun çalışmayla 500 bine çıkarabiliriz. Bugün itibarıyla 1,5 milyar dolar eğitim sektöründe girdimiz var. Hedefimiz 2025'te bunu 3 milyar dolara çıkarmak. Bugün yaptığımız protokol uluslararası öğrenci sayımızı artırmada çok önemli bir faktör ve parametre olacak." diye konuştu.