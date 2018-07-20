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THY, ikram hizmetleri görüşmelerine başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Yeni Havalimanı’nda ve Türkiye’deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususunda THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:18
THY, ikram hizmetleri görüşmelerine başladı

THY’nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında “Ortaklığımız’ın İstanbul Yeni Havalimanı’nda ve Türkiye’deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, DO&CO AG ile ortak kuruluşumuz olan mevcut ikram hizmeti tedarikçimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlanmış olup, önemlilik arz eden gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

KAP’a yapılan diğer açıklamada ise aynı konuda SATS Ltd’nin (SATS) iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile yapılan anlaşmanın feshedildiği bildirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:18
  1. İstanbul
  2. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  3. THY

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