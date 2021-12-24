THY gelecek yıl 400 uçağa ulaşacak

Akit Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın dört bir yanına yük ve yolcu taşıyor. Salgın sürecinde dahi iyi efor ortaya koyan şirket, hedef büyütüyor.

2022 verimli geçecek

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ilerisi için umutlu olduklarını kaydederek, “2022, 2021’den daha iyi geçecek. 2023 yazında ise altın vuruşu yapacağız” diyor. Aycı, “Yolcu kapasitesi açısından 2022’de 2019’u yakalamayı hatta üzerine koymayı hedefliyoruz” ifadesini de kullanıyor.

Aycı, ilk 9 ayda güzel bir grafik ortaya koyduklarının altını çizerek, “Bu dönemde toplam gelirimiz 7 milyar 377 milyon dolar, yolcu gelirlerimiz 4 milyar 432 milyon dolar, kargo gelirlerimiz 2 milyar 734 milyon dolar, esas faaliyet kârımız 795 milyon dolar, net kârımız 734 milyon dolar oldu. Dünya devlerinden Lufthansa, Air France, United Airlines ise zarar yazdı. Şu ortada ki rakiplerimize göre başarılıyız. Başarımız tartışılmaz” şeklinde konuşuyor.

Talep artıyor

Aycı, “Talep devamlı artıyor. 2019’un yüzde 66’sı kadar talep var. Yazın bu oran yüzde 88’e, yüzde 90’a kadar geldi. Hatta 2019’u kapasite olarak Amerika kıtasında geçtik. Kıtada yeni hatlar açarak 2019’un önüne geçtik. Afrika ve Asya’da da yeni hatlar açıyoruz. Salgın sürecini dahi büyüme için fırsat aramaya devam ediyoruz” diye konuşuyor.

İlk 5'te yer alıyor

“Uçuş ve yolcu adedimizle Avrupa’da bir numarayız. Dünyada da ilk 5’teyiz” bilgisini paylaşan Aycı, şöyle devam ediyor: “Başarılarımızda büyük payı olan çalışanlarımızın merakla bekledikleri müjdeyi çok yakında vereceğiz. Çalışanlarımızı mutlu edeceğine inandığımız bir hamleyi yapacağız. Çalışanlarımızın standartlarını iyiye götürme sözümüz bakidir. Ben, son 30 yılın en uzun süreli başkanıyım. Rekor süreyi tamamladım. Çalışanlarımız neler yaptığımı, nasıl kararlar aldığımı gayet iyi biliyor. 2016 krizini beraber yaşayıp yönettik. Krizin ardından elemanlarımızın fedakârlıklarını ödüllendirdik. Fedakârlıklarını ödüllendirmeye devam edeceğiz.”

Filosu genç

Aycı, bakımlı ve verimli uçaklar aldıklarına da işaret ediyor. THY’nin filo yapısıyla ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: “Göreve geldiğimde THY sayı olarak 200’lü uçakların başındaydı. Şu anda sayı 400’lere geldi. Tam sayı 373 oldu ama gelecekler var. 22 uçak daha filomuza dahil olacak. Önümüzdeki yıl yani benim dönemimde aşağı yukarı 400 uçağa gelmiş bir havayolu şirketi olacağız. Umarım yeni, verimli uçaklarla ve daha az sarsılan bir filoyla önde oluruz. Hep önde, ileride olmaya da devam ederiz.”

Uçaklar buzlanmaya karşı hazır

Türk Hava Yolları (THY), kışın olumsuz hava koşullarına karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara “de-icing” ve “anti-icing” işlemleri uyguluyor. Yolcuların uçuş emniyetini ve konforlu seyahatini öncelikli hedef edinen THY, zorlu hava koşullarında uçakların performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler uyguluyor. Bu işlemlerin en önemlileri ise “de-icing” ve “anti-icing” olarak biliniyor. “Uçağı buzlanma ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak” olarak ifade edilen işlemlerle uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizleniyor. Yaklaşık 10 dakika süren işlemler, özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilerek uçuş emniyetini güvenli hale getirme sürecini kapsıyor. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı’nda saat 03.00’ten bu yana 50’den fazla uçağa “de-icing” ve “anti-icing” işlemi uygulandı. THY, gün boyu değişen hava koşullarına bağlı olarak uygulanmaya devam edilecek işlemlerle filosundaki uçakların ve sorumluluğunu üstlendiği misafirlerin seyahat güvenliğini ön planda tutarak, konforlu bir uçuş imkanı sunuyor.