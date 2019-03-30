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THY Euroleague’in 29. haftasında Türk takımları 3’te 3 yaptı

THY Euroleague’n 29.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:43
THY Euroleague’in 29. haftasında Türk takımları 3’te 3 yaptı

THY Euroleague’n 29. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.


THY Euroleague’de 29. hafta sona ererken, Türk takımları bu hafta oynadıkları müsabakalardan galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano’yu 104-90 mağlup ederek, 24. galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Anadolu Efes ise İspanya’da Anadolu Efes, Saski Baskonia’yı 102-92 yendi ve bu sezonki 19. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise sahasında karşılaştığı Bayern Münih’i 92-87 ile geçerek 5. zaferini aldı.



Fenerbahçe liderliği garantiledi


Euroleague’de geride kalan 29 haftada Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, onu 23 galibiyetle CSKA Moskova ve 22 galibiyetli Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 19 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 5 galibiyetle son sırada bulunuyor.


THY Euroleague’in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:



Panathinaikos: 73 - Real Madrid: 74


Maccabi FOX Tel Aviv: 90 - Gran Canaria: 55


EA7 Olimpia Milano: 90 - Fenerbahçe Beko: 104


FC Barcelona Lassa: 95 - Buducnost Podgorica: 83


BC Khimki Moskova: 72 - CSKA Moskova: 80


Darüşşafaka: 92 - Bayern Münih: 87


Olympiakos: 68 - Zalgiris Kaunas: 72


Saski Baskonia SAD: 92 - Anadolu Efes: 102

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:43
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