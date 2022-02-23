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Spor THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı
Spor

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 27. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 11:13:00 -
THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı yarın ve 25 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesine Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın
20.30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas -Real Madrid
21.00 Bayern Münih - CSKA Moskova
22.30 Baskonia - UNICS Kazan
22.45 Olympiakos - Olimpia Milano
23.00 Asvel - ALBA Berlin

25 Şubat Cuma
20.00 Zenit - Barcelona
22.00 Monaco - Fenerbahçe Beko
22.00 Panathinaikos - Kızılyıldız

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