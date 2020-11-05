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Ekonomi THY en fazla uçuş icra eden havayolu oldu
Ekonomi

THY en fazla uçuş icra eden havayolu oldu

İstanbul Havalimanı, icra edilen 452 seferle Avrupa’da en fazla uçuş icra edilen üçüncü havalimanı olurken, Türk Hava Yolları (THY) da 3 Kasım’da icra ettiği 541 uçuşla Avrupa’da en fazla sefer düzenleyen havayolu şirketi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:55:00 -
THY en fazla uçuş icra eden havayolu oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 3 Kasım’da 508 seferli Amsterdam Schiphol ile 484 seferli Londra Heathrow havalimanlarından sonra en fazla uçuş icra edilen havalimanı olarak belirlendi. İstanbul Havalimanı’ndan söz konusu günde 452 uçuş yapıldı. THY de 3 Kasım’da icra ettiği 541 uçuşla Avrupa’da en fazla sefer düzenleyen havayolu şirketi olarak yeni bir rekora imza attı

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