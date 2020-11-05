THY en fazla uçuş icra eden havayolu oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 3 Kasım’da 508 seferli Amsterdam Schiphol ile 484 seferli Londra Heathrow havalimanlarından sonra en fazla uçuş icra edilen havalimanı olarak belirlendi. İstanbul Havalimanı’ndan söz konusu günde 452 uçuş yapıldı. THY de 3 Kasım’da icra ettiği 541 uçuşla Avrupa’da en fazla sefer düzenleyen havayolu şirketi olarak yeni bir rekora imza attı