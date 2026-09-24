THY duyurdu: Süleymaniye'ye seferler yeniden başlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bölgedeki hava sahası gerilimi nedeniyle Süleymaniye seferlerine ara veren Türk Hava Yolları (THY), uçuşların 1 Ekim itibarıyla yeniden gerçekleştirileceğini açıkladı.
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, Süleymaniye uçuşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyahatinizi şimdiden planlayın, 1 Ekim itibarıyla Süleymaniye varışlı uçuşlarınızda benzersiz THY konforunu yaşayın." ifadelerine yer verildi.