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Seyahat THY duyurdu: Süleymaniye'ye seferler yeniden başlıyor
Seyahat

THY duyurdu: Süleymaniye'ye seferler yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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THY duyurdu: Süleymaniye'ye seferler yeniden başlıyor

Bölgedeki hava sahası gerilimi nedeniyle Süleymaniye seferlerine ara veren Türk Hava Yolları (THY), uçuşların 1 Ekim itibarıyla yeniden gerçekleştirileceğini açıkladı.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, Süleymaniye uçuşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyahatinizi şimdiden planlayın, 1 Ekim itibarıyla Süleymaniye varışlı uçuşlarınızda benzersiz THY konforunu yaşayın." ifadelerine yer verildi.

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